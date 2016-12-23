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الغباري: الدول الغربية لجأت للحرب بالوكالة لاستكمال مصالحها بالمنطقة
اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق
اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق

الغباري: الدول الغربية لجأت للحرب بالوكالة لاستكمال مصالحها بالمنطقة

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 12:14 ص
محيط - خالد الريس

اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن الولايات المتحدة الدول الأوروبية لجأت للحرب بالوكالة بدلا من اندلاع حرب “عالمية ثالثة” لاستكمال مصالحها والسيطرة على العالم، مشيرا إلى ان الحرب بالوكالة تعتمد على انقسام الجيوش والحصار الاقتصادي والحرب النفسية ونشر الجماعات الإرهابية.
وأشار الغباري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أنه هناك اختلاف في الوسائل المتبعة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية ولكن الهدف واحدة.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي “المنتخب” دونالد ترامب سيحاول إصلاح مشاكله مع مصر لأنها دولة حضارية ومحورية، مشيرا إلى حوار ترامب مع المحاربين القدامي حول المشاكل التي سببتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
جاء هذا تعليقا على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي ناقشا فيه مستقبل العلاقات بين البلدين.

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