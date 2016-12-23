 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 11:27 صباحاً
روابط سريعة
وفد مصري يزور العراق لبحث «التعاون النفطي»
طارق الملا - وزيرالبترول

وفد مصري يزور العراق لبحث «التعاون النفطي»

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 12:10 ص

عقد وزيرا النفط المصري، طارق الملا، والعراقي جبار اللعيبي، اجتماعاً للتباحث في سبل التعاون، وقد تمّ الاتفاق على قيام وفد من شركات البترول المصرية بزيارة للعراق للتعرف على الفرص وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتشكيل وحدتي متابعة في وزارتي البترول المصرية والنفط العراقية لمتابعة أنشطة التعاون المشترك.

وجاء في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم: “تم الاتفاق على تشكيل وحدتي متابعة بكل من وزارتي البترول المصرية والنفط العراقية لمتابعة أنشطة التعاون المشترك والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض الانطلاق بالتعاون بين البلدين، وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام وفد من شركات البترول المصرية بزيارة للعراق للتعرف على الفرص وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين”.

من جهته، أشار الوزير العراقي إلى وجود “فرص واعدة للشركات المصرية للمساهمة في بناء قطاع النفط العراقي في ضوء التوسع الذي تشهده العراق”. ولفت الوزير أنّ العراق يخطط للوصول بإنتاجه إلى حوالى 5 ملايين برميل يومياً مؤكداً على “إعطاء كل الدعم للشركات البترولية المصرية للعمل بالعراق في مختلف الأنشطة البترولية وإعادة تأهيل البنية الأساسية للبترول والغاز”.

كما طلب اللعيبي من الشركات البترولية المصرية إقامة شركات مشتركة مع الجانب العراقي من أجل سرعة التواجد وتنفيذ المشروعات.

يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت يوم أمس الخميس، اجتماع بلدان منظمة الدول العربية المنتجة للبترول (أوابك).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3