عقد وزيرا النفط المصري، طارق الملا، والعراقي جبار اللعيبي، اجتماعاً للتباحث في سبل التعاون، وقد تمّ الاتفاق على قيام وفد من شركات البترول المصرية بزيارة للعراق للتعرف على الفرص وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتشكيل وحدتي متابعة في وزارتي البترول المصرية والنفط العراقية لمتابعة أنشطة التعاون المشترك.

وجاء في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم: “تم الاتفاق على تشكيل وحدتي متابعة بكل من وزارتي البترول المصرية والنفط العراقية لمتابعة أنشطة التعاون المشترك والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض الانطلاق بالتعاون بين البلدين، وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام وفد من شركات البترول المصرية بزيارة للعراق للتعرف على الفرص وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين”.

من جهته، أشار الوزير العراقي إلى وجود “فرص واعدة للشركات المصرية للمساهمة في بناء قطاع النفط العراقي في ضوء التوسع الذي تشهده العراق”. ولفت الوزير أنّ العراق يخطط للوصول بإنتاجه إلى حوالى 5 ملايين برميل يومياً مؤكداً على “إعطاء كل الدعم للشركات البترولية المصرية للعمل بالعراق في مختلف الأنشطة البترولية وإعادة تأهيل البنية الأساسية للبترول والغاز”.

كما طلب اللعيبي من الشركات البترولية المصرية إقامة شركات مشتركة مع الجانب العراقي من أجل سرعة التواجد وتنفيذ المشروعات.

يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت يوم أمس الخميس، اجتماع بلدان منظمة الدول العربية المنتجة للبترول (أوابك).