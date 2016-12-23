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إسرائيل تترحم على «السادات» وتدعو القادة العرب للسير على دربه
الرئيس الراحل انور السادات

إسرائيل تترحم على «السادات» وتدعو القادة العرب للسير على دربه

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:49 ص
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وصفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الرئيس الراحل أنور السادات، بالحكيم، واقتبست بعض مقولاته، متسائلة: «متى يتبنى الحكام في الشرق الأوسط قاموس الحاضر السياسي».

وأوضحت أن هذه المقولة الحكيمة للرئيس الراحل أنور السادات تعكس رؤية مذهلة في استقراء المستقبل.

ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للسادات تحمل عبارات من تصريحاته، وجاء فيها: «أنا أعلم أنه على الرغم من الخلافات في الرأي إلا أن الشعب الإسرائيلي يرغب في السلام، فبعد 1973 عرفت الشعب الإسرائيلي وأنا أحترمه كشعب متنور ومثقف».

كما جاء أيضًا على لسان السادات: «كلا، إن مخاوفي هي من العالم العربي، فعلى الرغم من وجود بعض التحرك الإيجابي لدى الشعوب العربية، إلا أن حكامهم لا يزالون يعيشون في الماضي، ولم يتبنوا بعد قاموس الحاضر السياسي».

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