أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن التونسي المشتبه به، بتنفيذ اعتداء برلين، قُتل برصاص الشرطة في ميلانو، اليوم الجمعة.

وأعلنت عن الخبر، صحيفة “بانوراما” الإلكترونية، ووفقاً للصحيفة، فإن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في برلين، قتل في تبادل لإطلاق نار في ضواحي ميلانو “سيستو سان جيوفاني”.

وأوقفت الشرطة، المشتبه به، في واحدة من المناطق للتحقق من وثائقه، عند ذلك حصل بينه وبين رجال الشرطة إطلاق نار، أدى إلى إصابة أحد افراد الشرطة بكتفه، بينما لقى التونسي مصرعه.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنها سوف تعقد مؤتمرا صحافيا في القريب العاجل، حول الحادث.

وقد أكد وزير الداخلية الايطالي، أن المقتول هو أنيس العامري.