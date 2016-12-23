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الملكة إليزابيث تبدأ عطلة عيد الميلاد بعد تأخير بسبب المرض

الملكة إليزابيث تبدأ عطلة عيد الميلاد بعد تأخير بسبب المرض

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 01:03 م
وكالات

غادرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا (90 عاما) وزوجها الأمير فيليب (95 عاما) قصر بكنجهام بطائرة هليكوبتر أمس الخميس لبدء خططهما للسفر في عطلة عيد الميلاد بعد تأخير مغادرتهما ليوم واحد جراء إصابتهما بنزلات برد شديدة.

وكان من المفترض أن يسافر الأمير فيليب والملكة إليزابيث- أطول ملوك العالم الأحياء جلوسا على العرش- بالقطار من لندن إلى مقر إقامتهما الريفي في ساندرنجهام في نورفولك بشرق انجلترا يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم القصر الملكي “يمكنني أن أؤكد أن الملكة ودوق إدنبرة غادرا قصر بكنجهام وفي طريقهما إلى ساندرنجهام.”

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