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محافظ بورسعيد: تدشين 58 مشروعاً جديداً للشباب
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد: تدشين 58 مشروعاً جديداً للشباب

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:38 ص

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تدشين 58 مصنعًا للشباب، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالشباب.

وأشار “الغضبان”، في لقاء خاص بفضئاية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم افتتاح دار الأوبرا، فضلًا على أنه جارٍ حل مشاكل العشوائيات ونقل سكانها إلى مدن جديدة.

ولفت المحافظ، إلى أن قناة السويس حققت حلم كل مواطن بورسعيدي للربط بين مدينتي بورسعيد، وبور فؤاد، معلنًا وضع حجر الأساس لخمس مصانع بالمحافظة.

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