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وفد المقاصة يزور الأهلي 30 ديسمبر لاستعارة جون أنطوى
جون انطوي

وفد المقاصة يزور الأهلي 30 ديسمبر لاستعارة جون أنطوى

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:36 ص
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يزور وفد من فريق مصر المقاصة، النادى الأهلي يوم 30 ديسمبر الجارى من أجل الحصول على توقيع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأحمر ولمدة 6 أشهر.

وتوصل النادى الفيومى مؤخرا إلى اتفاق مع الأهلي ومسئولى لجنة التعاقدات بالنادى بالحصول على خدمات المهاجم الغانى ليكون بديلا للاعب نانا بوكو الذى انتقل رسميا إلى فريق الشباب الإماراتى مقابل 500 ألف دولار.

ويتواجد بصفوف الأهلي حاليا 3 لاعبين أجانب هم معلول وأجاى وأنطوى ولذلك بات لزاما الاستغناء عن المهاجم الغانى لإفساح المجال أمام الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى للتعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر.

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