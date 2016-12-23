 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 11:32 صباحاً
روابط سريعة
برلماني: قانون المالك والمستأجر «عش دبابير»
المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر

برلماني: قانون المالك والمستأجر «عش دبابير»

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:27 ص

وصف معتز محمود، عضو مجلس النواب، قانون المالك والمستأجر بأنه عش دبابير، وخلال الفترة الماضية لم تقترب المجالس المتعاقبة من القانون نظرًا للبعد الاجتماعي، وكانت محاولة لعمل قانون منذ 20 عامًا وقُوبل بالرفض.

وأضاف محمود، في لقاءٍ عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنه طبقًا للدستور فإن الدولة هي التي توفر المسكن الملائم للمواطن، وفي ظل الظروف الاقتصادية لا تستطيع الدولة أن تدعم المستأجرين، والبديل عمل قانون.

وأوضح أن هناك 3 ملايين مستأجر على مستوى الجمهورية، وهناك 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، و150 ألف وحدة تُستغل في أغراض غير السكن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3