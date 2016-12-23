وصف معتز محمود، عضو مجلس النواب، قانون المالك والمستأجر بأنه عش دبابير، وخلال الفترة الماضية لم تقترب المجالس المتعاقبة من القانون نظرًا للبعد الاجتماعي، وكانت محاولة لعمل قانون منذ 20 عامًا وقُوبل بالرفض.

وأضاف محمود، في لقاءٍ عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنه طبقًا للدستور فإن الدولة هي التي توفر المسكن الملائم للمواطن، وفي ظل الظروف الاقتصادية لا تستطيع الدولة أن تدعم المستأجرين، والبديل عمل قانون.

وأوضح أن هناك 3 ملايين مستأجر على مستوى الجمهورية، وهناك 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، و150 ألف وحدة تُستغل في أغراض غير السكن.