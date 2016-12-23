قال اللواء مصطفى كامل قائدة وحدة الصاعقة سابقاً، إن الاتصال الهاتفي الذي در بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعد امتداد لرغبة “ترامب” في تصحيح مسارات العلاقات الدولية مع القوى المحلية والإقليمية، وتصحيح مسار العلاقات المصرية الأمريكية.

وأشار كامل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر شبكة قنوات “أون”، اليوم الجمعة، إلى أن “ترامب” مدرك للأوضاع جيدًا، مستدلاً بتصريحه أن روسيا والصين يعد شركاء مؤثرين في الحالة الاقتصادية والأمنية للعالم.

وأضاف أن تلك المكالمة هي تصحيح للفكر الأمريكي، حول أن ما حدث في 30 يونيو، ليس انقلاب وإنما ثورة شعبية، ومن ثم فهو اعتراف صريح بالثورة المصرية.