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مصر للطيران تطلق أسعاراً خاصة على رحلاتها الداخلية
مصر للطيران - طائرة

مصر للطيران تطلق أسعاراً خاصة على رحلاتها الداخلية

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:27 ص
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أكد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه حرصاً من الشركة الوطنية على تنشيط السياحة الداخلية فى مدن الجذب السياحى فى مصر، وتحديداً فى فترة أعياد الكريسماس، ورأس السنة، وإجازات نصف العام الدراسى؛ والتى تشهد معدلات تشغيل عالية ونشاطاً ملحوظاً فى حركة السفر، فقد طرحت مصرللطيران اعتبارا من اليوم 23 ديسمبر أسعاراً تنافسية على تذاكر السفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وقال مسلم أن الأسعار تبدأ من 650 جنيه للاتجاه الواحد و 1250 جنيه للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب، موضحا أن ذلك يأتى بالتزامن مع قرار تسيير الشركة 344 رحلة إضافية ومنتظمة خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 5 يناير القادم إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل لاستيعاب أعداد الركاب المتوقعة خلال تلك الفترة.

واضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه نظراً لإقبال العملاء منذ الإعلان أمس عن الحملة الترويجية والأسعار التنشيطية التى طرحتها الشركة على بعض الوجهات العربية التى تسيرها من مطارى القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، وحتى يتمكن عدد كبير من الإستفادة بهذه العروض تقرر مد فترة حجز التذاكر حتى 10 يناير القادم بدلاً من 23 ديسمبر الحالى على أن يتم السفر قبل 31 مايو 2017.

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