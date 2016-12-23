قالت جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الاتصال الذي دار بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان متوقعًا، حيث هناك بداية جديدة للعلاقات بين مصر وأمريكا.

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر شبكة قنوات “أون”، اليوم الجمعة، إلى أن العالم يشهد فراغات كثيرة، حيث هناك دول تسقط، وإرهاب يمتد ويشغل مساحات على الأرض، ومن ثم فإعادة التوازن بين الدول الإقليمية في العالم اصبح ضروريًا.

واعتبرت أن هناك استفاقة أمريكية، وأدركوا أن دعم الإرهاب ليس مفيدًا، وأن الربيع العربي كان خرابا وخطرا عليهم، متوقعة أن حكم ترامب سيشهد فترة شهر عسل بين أمريكا وروسيا.