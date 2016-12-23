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إصابة 3 من أسرة واحدة في انفجار شقة بالهرم
اسعاف ـ جثة ـ مقتل ـ وفاة

إصابة 3 من أسرة واحدة في انفجار شقة بالهرم

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:11 ص

أصيب مواطن و زوجته و نجلتهما نتيحة انفجار أسطوانة بوتاجاز فى شقتهم بشارع قصر الجمعية بمنطقة الهرم، وانتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تبين بالفحص، نشوب الحريق بالطابق الأرضى المكون من 5 غرف وصالة، إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل المطبخ، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وزوجها و نجلتهما، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم، وانهيار أسقف بعض أجزاء المنزل، وانتقل رجال الإنقاذ البرى، وتمت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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