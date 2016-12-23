أقامت النقابة الفرعية لصيادلة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود، نقيب صيادلة الإسماعيلية، حفلاً كبيرًا لتكريم 100 خريج من كلية الصيدلة من دفعتي 2015 و2016، وذلك بقاعة الاحتفالات بالنقابة بالمحافظة.

وشهد الحفل، مشاركة “راقصات روسيات”؛ في أداء عروض استعراضية أمام الحضور.

ومن جانبهم، استنكر عدد من نشطاء “فيس بوك” والصيادلة بالمحافظة، ما قامت بفعله النقابة فى الحفل، معتبرين ذلك إهانة لصرح كبير مثل النقابة ومهنة سامية كالصيدلة وخريجيها المحترمين، واصفين ذلك بالمهزلة، مطالبين بإقالة النقيب وأعضائها.

وعلقت الدكتورة سعاد حمودة، نقيب الصيادلة السابق، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، قائلة: يا خسارة على جيل لا يعرف معنى قيمة الصيادلة، ولا معنى لهيبة وقيمة الصيدلة، واصفة النقابة بأنها تحولت إلى كباريه ورقص خليع ولافتة صيادلة الإسماعيلية خلف الراقصات الروسيات.

وأضافت، أنه من المؤسف أن الحفل حضره، اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وبعض من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء النقابة وبعض من قيادات وزارة الصحة بالمحافظة.