عثرت السلطات التركية على رسالة تركها منفذ عملية اغتيال السفير الروسي ، وقال رئيس النيابة العامة بأنقرة، إن الرسالة التي عثر عليها داخل شقة المنفذ، افتتحت بكلمة “الله أكبر” بحروف عربية.

وذكر فيها أن الهدف وراء العملية هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كما تكلم عن “الحرب الصليبية الوحشية المعلنة ضد الإسلام”، مشيرا إلى أنها ربما تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية.

وكتب المنفذ مولود ألطنطاش في نهاية الرسالة: “قد حان وقت الساعة، إن نهاية روسيا وأمريكا قريبة، ما دمنا لا نشعر بالأمان في بلداننا، فلن تكونوا بأمان في بلادكم”.

وعثرت النيابة العامة، على كتب عربية لا تدعو لأي تطرف ديني أو فكري؛ بينما كشفت فرقة البحث المعلوماتي من خلال فحصها للهاتف الشخصي للمنفذ، أنه تدرب على مبايعة جبهة النصرة قبل أيام قليلة من الحادثة، كما حاول حفظ النشيد الخاص بها باللغة العربية.

وأفادت التحقيقات أيضا بوجود 4 كلمات سرية وضعها ألطنطاش على هاتفه الشخصي لحماية بياناته، وأن 120 خبيرا في هذا المجال يحاولون فك هذه الشفرات.