أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، أن مدينة الروبيكي الصناعية للجلود تم تخطيطها بنفس الأسلوب المتبع في إيطاليا التي تعتبر من الدول المتقدمة في صناعة ودباغة الجلود، مشيرا إلى أن المدينة ستجعل مصر مركز استراتيجي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن وزارة الصناعة قد عقدت اتفاقية مع بنك مصر لتوفير آليات تمويل للمدابغ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعطي امتيازات لأول 10 مستثمرين سيتقدموا للاستثمار في الروبيكي الصناعية.

وأشار إلى أن جميع العاملين في دباغة الجلود بمنطقة مجرى العيون قد رحبوا بمدينة الروبيكي الجديدة، مؤكدا أنه تم هدم 20 % من مدابغ مجرى العيون بموافقة أصحابها.

وأعلن أن المرحلة الأولى من المدينة الصناعية جاهزة وسيتم نقل أصحاب المدابغ بمجري العيون لها قريبا.