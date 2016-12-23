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«داعش» يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس
داعش

«داعش» يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:43 ص

أعلن مكتب التحريات التابع للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، عن نشاط تنظيم داعش الإرهابي في طرابلس، عقب هروبهم من بنغازي ودرنة ومصراتة، إضافة لوصول عدد كبير منهم من سوريا عبر تركيا إلى مدينة مصراتة.

وأكدت الإدارة في بيان منسوب لها مساء أمس الخميس، أن الارهابيين متخفين في زي مدني كأي مواطن عادي، مشيرة إلى منحهم بطاقات شخصية ليبية وجوازات سفر ليبية من قبل المتآمرين على الدولة ورؤساء الدوائر والمؤسسات الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح البيان، أن أماكن تمركز الدواعش في العاصمة الليبية طرابلس، مشروع الهضبة الزراعي، مزارع خلة الفرجان، وبعض المنازل في صلاح الدين، وادي الربيع، تاجوراء، مزارع عين زاره، الـنوفليينن، الدريبي، قصر بن غشير، المحيط القريب جدًا من مطار طرابلس الدولي.

وأكد، أن مدينة ترهونة التي يسيطر عليها ما يعرف بالجماعة الليبية المقاتلة، هي أيضاً تأوي المتطرفين المسيطرين على المدينة، الذين يقومون بدعم خط تمركز الإرهابيين من صلاح الدين إلى مدينة ترهونة مُوزعين بانتظام، وهناك مخطط آخر يُحاك لترهونة بحكم موقعها وجغرافية المكان.

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