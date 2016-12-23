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الشرطة التركية تعتقل نائبة رئيس البرلمان
الشرطة التركية

الشرطة التركية تعتقل نائبة رئيس البرلمان

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:41 ص

اعتقلت الشرطة التركية نائبة رئيس البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي بيرفن بولدان، الموالية للأكراد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي لحزب الشعوب الديمقراطي أن الشرطة التركية اعتقلت نائبة رئيس مجلس النواب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيدة للأكراد بيرفن بولدان.

وجاء في البيان أن “نائبة رئيس البرلمان التركي نائبتنا عن إسطنبول، بيرفن بولدان، اعتقلت صباح اليوم بشكل غير قانوني من منزلها في إسطنبول”.

وفي وقت سابق، وبناء على طلب من مكتب المدعي العام التركي، اعتقل 15 نائبًا في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي بما فيهم الرئيسان المشاركان صلاح ديميرداش وفيجن يوكيسدق، اللذان اتهمتهما السلطات التركية، في وقت سابق بصلتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وفي وقت لاحق، تم اعتقال 12 نائبا من قبل المحاكم.

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