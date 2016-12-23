اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين البلدين.

وقال “ديسالين”، فى مقابلة تليفزيونية، ” إنهم طالبوا الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء الجماعات الإرهابية الإثيوبية التي تتلقي دعما من مؤسسات مصرية، حسب قوله.

وأكد “ديسالين”، أن علاقة بلاده بالعرب راسخة وقوية منذ عهد النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تتهم فيها إثيوبيا مصر، حيث سبق وقال وزير الإعلام الإثيوبي غيتاشو رضا إن هناك مجموعات إريترية ومصرية تساهم في إشعال الأمور في البلاد ما ادى لإعلان حال الطواريء، غير أن الخارجية المصرية أكدت على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.