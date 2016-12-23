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88 قتيلاً بغارات تركية على الباب السورية
قصف حلب

88 قتيلاً بغارات تركية على الباب السورية

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:30 ص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه أسفرت غارات جوية تركية جديدة على معقل تنظيم داعش شمال سوريا إلى مقتل 16 مدنيًا، اليوم الجمعة، غداة مقتل عشرات في قصف على المدينة نفسها.

وقال المرصد إن 16 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، قتلوا في الغارات، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في الغارات التركية في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 88 قتيلًا، بينهم 24 طفلًا، حسب المرصد.

وأضاف المرصد أن 72 مدنيًا قتلوا في الضربات الجوية التي وقعت الخميس، ثم لقي 16 آخرون حتفهم في وقت مبكر الجمعة.

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