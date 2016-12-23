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دبلوماسى روسى يثير أزمة بمطار القاهرة
مطار القاهرة

دبلوماسى روسى يثير أزمة بمطار القاهرة

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:19 ص
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أثار دبلوماسى بالسفارة الروسية لدى مصر أزمة بمطار القاهرة اليوم الجمعة بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى موسكو عن طريق الأردن ثم وافق على التعليمات بعد تدخل الخارجية لإقناعه.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه “أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الأردنية رقم 508 والمتجهة إلى عمان تقدم دبلوماسى بالسفارة الروسية لدى مصر للسفر وبصحبته كرتونة وعند مطالبته بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة رفض وتبين أن الكرتونة ليست حقيبة دبلوماسية”.

وتم الاتصال بمكتب الخارجية بالمطار حيث طالب الدبلوماسى بالخضوع لإجراءات الأمن أو إحضار خطاب من مراسم الخارجية المصرية يفيد بعدم فحص الحقيبة طبقا للقواعد المنظمة لتحركات الدبلوماسيين وبعد فترة وافق الدبلوماسى على الالتزام بإجراءات الأمن ووضع الكرتونة على جهاز فحص الحقائب بالأشعة واللحاق بطائرته.

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