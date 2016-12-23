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أول عقاب روسي لتركيا بعد اغتيال سفيرها في أنقرة
بوتين واردوغان

أول عقاب روسي لتركيا بعد اغتيال سفيرها في أنقرة

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:13 ص
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قال مصدر دبلوماسي روسي، إن موسكو تنوي تعليق المفاوضات حول إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا بعد اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، لافتة إلى أن مسألة إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك أجلت إلى أجل غير مسمى.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن المصدر قوله: “على تركيا مواصلة العمل الجاد على توفير أمن القادمين إلى البلاد، وضمان التأكد من جميع الذين ينوون زيارة روسيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن توصيات الخارجية الروسية الخاصة بعدم زيارة المواطنين الروس للمدن التركية ما زالت قائمة حتى الآن.

وجدير بالذكر أن سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، توفي متأثرا بجراحه جراء تعرضه لإطلاق النار في أنقرة الإثنين 19 ديسمبر.

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