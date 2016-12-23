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4 دول تهدد مصر بعد «قرار السيسي»!
الرئيس السيسي يلقي كلمة في الامم المتحدة‎

4 دول تهدد مصر بعد «قرار السيسي»!

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:08 ص

أرسلت نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، مذكرة لمصر هددتها فيها بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار، فإنهم محتفظون بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر، بحسب “رويترز”، “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم ردًا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع..والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا في المذكرة التي قالت “هناك شعور قوي بخيبة الأمل” لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وفي خطوة مفاجئة أرجأت مصر التي اقترحت مسودة القرار التصويت عليه والذي كان مقررا عصر الخميس وقال دبلوماسيون إن التأجيل نجم ضغوط من إسرائيل وعن رغبة في تجنب إثارة استياء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء الأربعاء، وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء الخميس.

ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو.

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