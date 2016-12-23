افتتح مؤتمر أدباء مصر فى دورته 31، بمدينة المنيا مساء امس الخميس 22ديسمبر2016 بحضور الوزير حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء عصام بديوي محافظ المنيا، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق وأمين المؤتمر، والدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، والدكتورة فوزية ابو النجا رئيس الادارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي ، ولفيف من القيادات التنفيذية والثقافية فى مصر..

وافتتح الحفل بمسرح محافظة المنيا بأوبريت شاركت فرقة الفنون الشعبية بالمنيا بعنوان (منعت خوفو) تأليف الشاعر اشرف عتريس واخراج حمدى طلبة الحان مدحت المغربى .وقدمت الفرقة ثلاث لوحات عن تاريخ المنيا الفرعونى وتاريخها الحديث وموالها الشعبى (حسن ونعيمة )..والاحتفالية بطولة نجوم فرقة المنيا المسرحية .مخرج منفذ عماد التونى. وعقب ذلك كانت كلمة الشاعر سعـــــيد عبد المقصـــــود الأمـين العام للمؤتمر، وكلمة الناقد شاكر عبد الحميد رئيـــــــــــــس المــؤتـمــــــــر بالإضافة إلى كلمة سيد خـطاب رئيـس الهيـئة العامة لقصور الثقافة تليها كلمة عصــــام البـديوى محــافـظ المـنـــــــــيا واختتم بكلمة حلمي النمــنم وزيـر الثقـافـة؛ ثم تكريم كل من عصـام البديـوي محافــــظ المنيا وعبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة تكريما بروتوكوليا وتكريم اسم الأديب الراحل يحيى الطاهر عبـد الله “شخصـية المـؤتمــر؛ وشاكر عبد الحميد رئيـس المـؤتمـر وسعيد عبد المقصــــود الأمــين العام للمؤتمر تكريمًا بروتوكولياً، كما تم تكريم كل من الأدباء ابتسام الدمشاوي عن محافظة المنــــيا، وسعيد نوح عن أدباء الوجه البحري، وعبد الرحيم طايع عن أدباء الوجه القبلي، ومنى الشيمي (عن الأديـبات، وشريف رزق عن النـقـاد، وأسامة الرحيمي عن الإعلاميـــين الثقافيين واسم الشاعر محمود المغربي من الراحـلـين.

وعقب انتهاء حفل الافتتاح بدأت أولى الندوات الثقافية للملتقى بعنوان “مشروع النشر بقصور الثقافة.. نحو رؤية وتوجه جديدين” تحــــدث فـــــيها كل من سـيد خــطاب رئيـس الهيـئة، والشاعر جـرجـس شكـري أمـين عام النشـر، والكاتب الصحفي طـارق الطاهــر عضو مجلس إدارة الهيـئة، والكاتب عبد الحافظ بخـيت مدير عام إدارة النشر الثقافى وأدارها الشاعر ولـيد فـؤاد مقرر أمـــــانــــة النشــر .

يذكر أن هذه المرة الرابعة التى عقد فيها المؤتمر على أرض عروس الصعيد محافظة المنيا منذ أن عقد المؤتمر الأول فى عام 1984، برئاسة الدكتور شوقى ضيف وهى التى أنجبت رواد التنوير والثقافة والفكر فى كل عصورها بدء من أخناتون مرورا بطه حسين ومصطفى عبدالرازق وعلى عبدالرازق وهدى شعراوى والقائمة طويلة يعجز عنها الحصر..