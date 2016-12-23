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الكشف عن سر «خناقة» حرس السيسي في أوغندا
خناقة حرس السيسي في أوغندا

الكشف عن سر «خناقة» حرس السيسي في أوغندا

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:59 ص
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كشف موقع “فرانس إنفو” الفرنسي، أسباب المشاجرة التي وقعت بين حرس الرئيس اﻷوغندي يوري موسيفيني وحرس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى عنتيبي.
وقال “فرانس إنفو”، إنه يوم الأحد 18 ديسمبر توجه الرئيس السيسي إلى أوغندا بناء على دعوة تلقاها من نظيره يوري موسيفيني، مضيفًا: “وسائل اﻹعلام في مصر وأوغندا نشرت مشاجرة وقعت بين الحراس الشخصيين للرئيس المصري والأوغندي، وذلك عند مدخل القصر الرئاسي في عنتيبي قرب العاصمة كمبالا”.

وبحسب ما نقل “فرانس إنفو” عن موقع “أوغندا”، فإن حرس الرئاسة الأوغندية، المسؤولون عن سلامة أسرة رئيس الدولة، اشتبكوا مع أربعة حراس مصريين كانوا يحاولون الدخول إلى القصر الرئاسي بأسلحتهم، وهو ما يتعارض مع التقاليد في أوغندا.
 
وأكدت أنه لا يسمح إلى أي شخص الدخول مسلحًا إلى القصر الرئاسي بأوغندا، ولا حتى عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى، الذين يجب عليهم ترك أسلحتهم النارية عند مدخل القصر.

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