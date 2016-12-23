ارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 09.66 فى المائة ليصل إلى مستوى 12420 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.22 فى المائة ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.35 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 1100 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX20 متعدد الأوزان بنحو 12.43 فى المائة ليبلغ مستوى12557 نقطة.

وذكر التقرير أن البورصة المصرية منيت خلال تعاملات الأسبوع الجاري بمكاسب بلغت نحو 37.6 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 608.5 مليار جنيه، مقابل 570.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6 في المائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 13.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو2.859 مليار ورقة منفذة على 212 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول 1.519 مليار ورقة منفذة على 134 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 30.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 10.3 مليون ورقة منفذة على 2.871 ألف عملية خلال الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 84.59 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.41 في المائة خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، أوضح التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 81.38 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.52 في المائة والعرب على 9.10 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 517.38 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 84.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 39.82 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.18 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 127.46 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.801 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 1.732 مليون سند تقريبا.