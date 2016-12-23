أصيب 24 شخصا بينهم 6 في حالة خطيرة، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في «مانهاتن»، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك.

وأصيب كذلك 4 من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم الحريق، وذكرت محطة «إيه بي سي نيوز» أن الحريق بدأ نحو الساعة الخامسة مساءً في شقة بالطابق الثالث من العقار المكون من 33 طابقًا.

وأوضحت المحطة أنه تم احتواء الحريق بعد ساعتين من اندلاعه، ووصل دخان كثيف إلى الطوابق العليا، بينما عرقلت الرياح الشديدة جهود إخماد الحريق.

ولم يتسن الكشف بعد عن سبب اندلاع الحريق.