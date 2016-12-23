أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن أقارب “مولود الطنطاش” الذي اعتدى على السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في 19 ديسمبر وقتله رجال الشرطة بعدما انتهى من تنفيذ جريمة القتل، لم يستلموا جثته من ثلاجة الوفيات في أنقرة حتى الآن، رافضين دفنها.

وتشير كل الدلائل إلى أن أسرة القاتل غادرت منزلها. ونقلت صحيفة “حرييت” عن جيران أسرة الطنطاش قولهم “لا نريد دفنه في المقبرة المحلية”؛ - حسب ما أفادت “سبونتيك”-.