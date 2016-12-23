أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود اضطراب في الأحوال الجوية ،مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ابتداء من اليوم.

وحذر عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم الجمعة، من أمطار “شديدة جدا” يومي السبت والأحد وخاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وأشار إلى أن الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على مستوى أنحاء الجمهورية وقد يصل إلى حد السقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالب من قائدي السيارات على الطرق السريعة توخي أقصى درجات الحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة بمناطق مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري.