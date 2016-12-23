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«الأرصاد الجوية»: أمطار «شديدة جدا» يومي السبت والأحد
الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد الجوية»: أمطار «شديدة جدا» يومي السبت والأحد

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 10:10 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود اضطراب في الأحوال الجوية ،مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ابتداء من اليوم.
وحذر عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم الجمعة، من أمطار “شديدة جدا” يومي السبت والأحد وخاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.
وأشار إلى أن الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على مستوى أنحاء الجمهورية وقد يصل إلى حد السقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.
وطالب من قائدي السيارات على الطرق السريعة توخي أقصى درجات الحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة بمناطق مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

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