قرار سعودي يطرد هذه الفئة من «العمالة المصرية» قريباً!الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:41 ص
وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع.
وقال مازن الروقي المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة”.
وأضاف الروقي أن العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي.
وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقتا على الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يمكن أي فرد للقيام به، مشيرًا إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل.
ويؤثر القرار على الصيادلة في السعودية، خصوصًا المصريين والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة.
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