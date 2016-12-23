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بعد توقفها ساعة.. انتظام حركة قطارات الصعيد
قطار ـ قطارات‎

بعد توقفها ساعة.. انتظام حركة قطارات الصعيد

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:38 ص

عادت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، حركة القطارات على خط الصعيد إلى طبيعتها بعد توقف قطار «مميز» بمحطة سكة حديد مركز طهطا لمدة ساعة بسبب عطل فنى بجرار القطار واستأنف القطار رحلته بعد استبدال الجرار بآخر بديل.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد مركز طهطا بتعطل القطار رقم 90 «مميز» القاهرة / أسوان برصيف المحطة بدائرة القسم، فانتقل العميدان خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية ومنتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار وقام مسؤولي هيئة السكة الحديد بضم جرار الإمداد واستأنف القطار رحلته متأخرا عن موعده لمدة ساعة.

ونتج عن ذلك تأخر القطار رقم 992 مميز القاهرة / الأقصر لمدة 30 دقيقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2989 إداري قسم شرطة طهطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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