الدولار يسجل 19.21 جنيه.. واليورو بـ20الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:33 ص
استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.8080 جنيه للشراء و19.2169 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.6506 جنيه للشراء و20.0835 للبيع.
ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.2241 جنيه للشراء و23.7347 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.3582 جنيه للشراء و18.7628 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.9878 جنيه للشراء و16.3367 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7066 جنيه للشراء و2.7666 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 5.0141 جنيه للشراء و5.1234 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 61.4239 جنيه للشراء و62.7797 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 5.1198 جنيه للشراء و5.2325 جنيه للبيع.
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