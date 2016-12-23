أستراليا تحبط مخططات إرهابية في عيد الميلادالجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:28 ص
قالت الشرطة الاسترالية اليوم الجمعة إنها أحبطت مخططا لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات يوم عيد الميلاد بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إن ستة شبان وامرأة جميعهم في العشرينات اعتقلوا خلال حملة مداهمات فجر اليوم في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا.
وقال قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحفيين في سيدني “هذه ضربة قوية لما كنا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن.”
وأضاف “نظن... أننا أزلنا هذا التهديد تماما.”
وجاء في بيان للشرطة أنه تم الإفراج عن اثنين من المقبوض عليهم دون توجيه اتهام لكن أربعة على الأقل من المحتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة اليوم الجمعة.
وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين إن الهجوم الذي تم التخطيط له كان “مؤامرة إرهابية إسلامية” و”واحدا من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة.”
وقال جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا إن المؤامرة كانت بإيعاز الدولة الإسلامية مضيفا أن أحد المشتبه بتخطيطهم لها مصري المولد وأن الباقين جميعهم من مواليد استراليا.
واستراليا حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق. وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب من هجمات المتشددين ممن نشأوا على أراضيها.
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT
-
الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل - محيط
صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة كوم الملح - حى غرب بالإسكندرية خلال أبريل 2017…Thu, 22 Dec 2016 17:46:47 GMT
-
كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها - محيط
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى…Thu, 22 Dec 2016 08:47:56 GMT
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة الدولة للعامين القادمين - محيط
صادق الكنيست الإسرائيلي البرلمان بالقراءة النهائية، اليوم الخميس، على موازنة الدولة للعامين 2017-2018 بعد نقاشات مطولة. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح ...Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
تحرير سعر الصرف أبرز مكاسب القطاع المصرفي خلال عام 2016Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
بالفيديو..مظاهرات تونسية ضد إسرائيل للتنديد باغتيال "زواري"
شهدت العديد من المدن التونسية اليوم تظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل، المتهمة بجريمة اغتيال مهندس الطيران التونسي “محمد زواري-49 عاما” الناشط في حركة حماس ...Wed, 21 Dec 2016 10:56:32 GMT
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميني باص» أعلى المحور
لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب مينى باص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى الى توقف أمام المتجه من الجيزة، وفى طريقه إلى أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى ...Wed, 21 Dec 2016 08:21:50 GMT