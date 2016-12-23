قالت الشرطة الاسترالية اليوم الجمعة إنها أحبطت مخططا لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات يوم عيد الميلاد بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إن ستة شبان وامرأة جميعهم في العشرينات اعتقلوا خلال حملة مداهمات فجر اليوم في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا.

وقال قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحفيين في سيدني “هذه ضربة قوية لما كنا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن.”

وأضاف “نظن... أننا أزلنا هذا التهديد تماما.”

وجاء في بيان للشرطة أنه تم الإفراج عن اثنين من المقبوض عليهم دون توجيه اتهام لكن أربعة على الأقل من المحتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين إن الهجوم الذي تم التخطيط له كان “مؤامرة إرهابية إسلامية” و”واحدا من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة.”

وقال جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا إن المؤامرة كانت بإيعاز الدولة الإسلامية مضيفا أن أحد المشتبه بتخطيطهم لها مصري المولد وأن الباقين جميعهم من مواليد استراليا.

واستراليا حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق. وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب من هجمات المتشددين ممن نشأوا على أراضيها.