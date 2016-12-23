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اليوم.. قطع المياه عن الدقي وبين السريات حتى فجر الغد
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

اليوم.. قطع المياه عن الدقي وبين السريات حتى فجر الغد

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:26 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انه سيتم قطع المياه عن مناطق ( الدقي – المساحة – بين السرايات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد) وذلك اعتبارا من الساعة 10 من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 5 من صباح غد السبت.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أمس، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال الصيانة على الخط الرئيسي الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، ولطلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من الهاتف الأرضى.

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