قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 266 سفينة بحمولة 15.8 مليون طن من الاتجاهين، وذلك خلال الستة أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الخميس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 51 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 24 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركية MARY MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MADISON MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المغرب.

كما عبرت قناة السويس الأحد، 48 سفينة بحمولة 2 مليون 700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البريطانية CMA CGM PENGANIN SRANKNIN، بحمولة 185 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.

وأشارت التقارير، إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YM WELCAME بحمولة 152 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MSC SVAVA بحمولة 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المغرب.

كما عبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 30 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا AL MURAYKH بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 13 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لناقلة البترول GAMER8 NEIKUNE التى ترفع علم مالطا بحمولة 160 ألف طن قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ألمانيا CMA CGM VELA بحمولة 132 ألف طن قادمة من لبنان ومتجهة إلى جدة.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و600 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيرية MSC MIRGAW بحمولة 198 ألف طن قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى بريطانيا.

كما عبرت قناة السويس أمس الخميس، 35 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCN BONAND بحمولة 148 ألف طن قادمة من بريطانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون 400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات المالطية AL BAHNA بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى بريطانيا.