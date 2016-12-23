 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 09:37 صباحاً
روابط سريعة
تعليمات مهمة من الحكومة للمسافرين على الطرق بسبب سوء الطقس
امطار في المغرب

تعليمات مهمة من الحكومة للمسافرين على الطرق بسبب سوء الطقس

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:48 ص
متابعات

حذرت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والمنعقدة اليوم الجمعة، المسافرين من السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق، خاصة السريعة بين المحافظات، في إطار متابعة إجراءات الاستعداد بالمحافظات المحتمل تعرضها للأمطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما ناشدت الحكومة المسافرين، التأكد من سلامة السيارات قبل السير في الطرق، وخاصة سلامة الإطارات ومساحات الزجاج والفرامل.

جدير بالذكر أن هذه الإرشادات العامة أعلنت عنها الحكومة بهدف توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، لمواجهة تحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري حول احتمال سقوط أمطار غزيرة بعدد من المحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3