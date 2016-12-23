حذرت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والمنعقدة اليوم الجمعة، المسافرين من السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق، خاصة السريعة بين المحافظات، في إطار متابعة إجراءات الاستعداد بالمحافظات المحتمل تعرضها للأمطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما ناشدت الحكومة المسافرين، التأكد من سلامة السيارات قبل السير في الطرق، وخاصة سلامة الإطارات ومساحات الزجاج والفرامل.

جدير بالذكر أن هذه الإرشادات العامة أعلنت عنها الحكومة بهدف توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، لمواجهة تحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري حول احتمال سقوط أمطار غزيرة بعدد من المحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر الجاري.