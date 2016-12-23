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تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
الادعاء الهولندي - الفيس بوك

تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:11 ص

أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد الحياة.

ومنعت الحكومة التركية الوصول إلى تطبيق الرسائل “واتساب”، بالإضافة إلى “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”سكايب” و”إنستجرام” في جميع أنحاء تركيا؛ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة .

كما ذكر بعض المستخدمين، أن خدمة فتح المواقع المحجوبة “في بي ان”، لم تفلح بالالتفاف على القيود، مع انصياع موفري هذه الخدمات لأوامر الحكومة.

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