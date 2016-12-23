انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، قرار حبس المستشار هشام جنينه سنة مع الإيقاف، واصفا إياه بـ”فخر القضاء المصري”.

وقال أبو الفتوح من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد عزل المستشار هشام جنينة فخر القضاء المصري وفصل ابنته من عملها ومصادرة حقه في الحديث للشعب والحكم عليه.. بأي وجه يقول النظام انه ضد الفساد؟”.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أمس الخميس، قضت بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.