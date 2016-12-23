رغم بدء إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، يؤثر تأخر سقوط الجليد سلبا على حركة السياحة في المنتجعات الجبلية الفرنسية، كما صرح مديرها جان فرانسوا جونوفراى والتي يصل عددها إلى سبع.

وتهدف سياحة التزلج إلى استمتاع عشاق التزحلق على الجليد، الذين يقومون بزيارة هذه الأماكن الواقعة على قمم الجبال،حيث أنحفض عدد الرواد بنسبة تتراوح ما بين 8% الى 100% خلال هذه الإجازات , رغم أن نسبة الأشغال في هذه المنتجعات كانت تصل إلى 80% في أسبوع واحد .

وكان نشاط هذه السياحة الجبلية قد بلغ أعلى معدلاته خاصة في 2015 – 2016 وكان عدد الليالي التي كان يقضيها السياح 50 مليون ليلة , أما الآن , فالسياحة تتكبد خسائر فادحة .