قال البروفيسور أسامة مصيلحي العالم المصري الذي استعانت به الهيئة الهندسية للجيش الأمريكي في نزاع بينها وبين إحدى شركات المقاولات ومتخصص في انشاء مباني المفاعلات النووية إنه يعتز بالأعمال الهندسية المستدامة مثل شبكات الطرق والمياه والكباري وإنه بدأ رحلة طويلة من جامعة القاهرة موضحا أن الجامعات المصرية حينها كانت متميزة وعملاقة ولكن البحث العلمي كان “بعافية”.

وأضاف في حواره ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة سي بي سي أن الوضع الآن تحسن عن الماضي بالنسبة للبحث العلمي وأنه سافر كندا لأن الفترة التي سافر فيها كان هناك مشكلات بين مصر وأمريكا وسافر مع عدد من زملائه مضيفا أنه ساهم في إنشاء وتطوير جامعة النيل في مصر وأن هدفه تقدم الدولة.

وتابع مصيلحي أنه لا يجب الوقوف وانتظار نتائج بل يجب العمل وتفعيل البحث العلمي وأيضا يجب تقليل البيروقراطية والقضاء عليها وهو ما يساهم في عملية تنوير المجتمع مشددا على أنه لايوجد رقي وتقدم بدون تنافس كما يجب إطلاق يد الجامعات في البحث العلمي.

