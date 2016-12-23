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الجمعة 23 ديسمبر 2016 09:37 صباحاً
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حدث في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر.. تدشين سد أسوان في مصر
خزان أسوان

حدث في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر.. تدشين سد أسوان في مصر

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:34 ص

962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.

1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.

1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.

1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.

1912 - تدشين سد أسوان في مصر.

1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.

1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم “ريليف”.

1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.

1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.

1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.

1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.

1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.

1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس وهو يوم عيد النصر في محافظة بورسعيد.

1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.

1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.

1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية “يوبيلو” وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.

1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.

1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.

1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.

1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.

2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.

2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

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