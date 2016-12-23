حدث في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر.. تدشين سد أسوان في مصرالجمعة، 23 ديسمبر 2016 09:34 ص
962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.
1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.
1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.
1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.
1912 - تدشين سد أسوان في مصر.
1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.
1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم “ريليف”.
1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.
1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.
1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.
1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.
1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.
1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.
1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس وهو يوم عيد النصر في محافظة بورسعيد.
1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.
1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.
1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.
1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية “يوبيلو” وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.
1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.
1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.
1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.
1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.
2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.
2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
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