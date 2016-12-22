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بعد مضايقته لإبنة ترامب.. ابعاد راكب طائرة أمريكية خلال رحلة داخلية
دونالد ترامب

بعد مضايقته لإبنة ترامب.. ابعاد راكب طائرة أمريكية خلال رحلة داخلية

الخميس، 22 ديسمبر 2016 11:11 ص

ذكرت مصادر تابعة للفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه تم ابعاد مسافر من رحلة تابعة لشركة الطيران (جيت بلو) بعد أن قام بمضايفة إيفنكا ترامب ابنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس عن تلك المصادر قولها ” إن أحد المسافرين صرخ في ابنة ترامب وأطفالها عندما كانوا في طريقهم إلى هاواي لقضاء عطلة أعياد (الميلاد الكريسماس) ، ومن ثم ، قرر طاقم الطائرة إنزال المسافر في مطار جون كيندى بنيويورك”.

من جانبه ، قال متحدث باسم شركة الطيران - في بيان بهذا الشأن - ” إن قرار ابعاد مسافر من رحلته قرار لا يستهان به ، فإذا رأي طاقم الطائرة أن المسافر قد يسبب شجارا علي متن الطائرة ، فسوف يطلب منه ضرورة مغادرتها ، خاصة إذا ما شعر الطاقم أن الوضع قد يتفاقم وتتصاعد الأزمة أثناء الرحلة ، وفي هذه الحالة ، عمل طاقمنا على توفير مكان آخر للمسافر في أقرب رحلة قادمة”.

جدير بالذكر أن ترامب لم يكن برفقة ابنته إيفنكا خلال هذه الرحلة ، بل إنه الآن في ضيعته (مارا لاجو) بولاية فلوريدا.

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