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مسئول يابانى: فرض حظر على تصدير السلاح للسودان لن يكون مجديا
اسلحة روسية

مسئول يابانى: فرض حظر على تصدير السلاح للسودان لن يكون مجديا

الخميس، 22 ديسمبر 2016 11:09 ص

أعرب مسئول ياباني عن اعتقاده بان فرض حظر على تصدير السلاح إلى جنوب السودان ” لن يكون مجديا”، حتى لو ضغطت الولايات المتحدة على اليابان والدول الأخري بالأمم المتحدة لفرض مثل هذا الحظر بغرض منع حدوث إبادة جماعية متوقعة هناك .
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس عن أوكامورا يوشيفومي المستشار الخاص لرئيس الوزارء الياباني قوله ” إن اليابان لا تدعم فرض العقوبات على جنوب السودان ” .
وتأتى تصريحات يوشيفومي التى أدلى بها في أثيوبيا عقب قيامه مؤخرا بزيارة لجنوب السودان التي يتواجد بها 350 جنديا يابانيا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر - هذا الأسبوع - من أن جنوب السودان على شفا إبادة جماعية ما لم يتم اتخاذ قرار فوري بحظر الأسلحة اليها .
من جانبها، قالت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة إن مجلس الامن سيصوت على قرار بفرض عقوبات ضد جنوب السودان قبيل نهاية هذا العام ، معربة في الوقت ذاته عن خيبة أملها إزاء موقف اليابان والدول الأعضاء الأخرين غير الداعم لقرار حظر السلاح.

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