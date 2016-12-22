أكد بيان صادر عن القوات المسلحة السورية أن مدينة حلب الواقعة شمالا عادت إلى سيطرة الحكومة، لتنتهي أربع سنوات من سيطرة الفصائل السورية المعارضة على أجزاء من المدينة.

البيان الذي تم بثه عبر التليفزيون السوري أوضح أن الجيش أعاد “الأمن” إلى المدينة الشمالية عقب قيام الفصائل المعارضة بإخلاء آخر موطئ قدم لها في المناطق الشرقية من المدينة.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن إعادة سيطرة الحكومة السورية على حلب تعد نقطة تحول كبرى في الحرب الأهلية السورية ذات تداعيات سياسية قوية، إذ يمثل هذا انتصار بالغ الأهمية للرئيس بشار الأسد، وهزيمة ساحقة للمعارضة السورية التي ستسعى جاهدة من أجل شق طريقها. وتعرضت المدينة القديمة إلى التقسيم بين المتمردين والحكومة منذ عام 2012.