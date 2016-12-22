قام النجم المعتزل محمد بركات لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق بمدح زميله بالقلعة الحمراء عماد متعب بعدما سجل الأخير ثلاثية “هاتريك” من أصل ستة في لقاء الألومنيوم بدور الـ 32 بكأس مصر على استاد السلام.

ونشر الزئبقى صورة له مع متعب الحراس على حسابه الشخصي بانستجرام معلقاً عليها قائلا:”مبروك الهاتريك يا هداف”

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ 16 من بطولة الكأس بسداسية نظيفة في الألومنيوم