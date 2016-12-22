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بركات يمدح متعب بعد "هاتريك" الألومنيوم.. شاهد
متعب وبركات

بركات يمدح متعب بعد "هاتريك" الألومنيوم.. شاهد

الخميس، 22 ديسمبر 2016 10:57 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

قام النجم المعتزل محمد بركات لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق بمدح زميله بالقلعة الحمراء عماد متعب بعدما سجل الأخير ثلاثية “هاتريك” من أصل ستة في لقاء الألومنيوم بدور الـ 32 بكأس مصر على استاد السلام.

ونشر الزئبقى صورة له مع متعب الحراس على حسابه الشخصي بانستجرام معلقاً عليها قائلا:”مبروك الهاتريك يا هداف”

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ 16 من بطولة الكأس بسداسية نظيفة في الألومنيوم

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