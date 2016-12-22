"الطيران العراقي" يلقي 4 ملايين رسالة موجهة إلى أهالي الموصلالخميس، 22 ديسمبر 2016 11:03 ص
ألقى طيران القوة الجوية العراقية، مساء اليوم الخميس، أربعة ملايين رسالة موجهة إلى أهالي الموصل، في إطار بعد اهتمام الخلية الوطنية للعمليات النفسية باطلاع الرأي العام الموصلي وتخفيفا عنه من آثار نشاطات تنظيم(داعش) الإعلامية والنفسية التى تستهدفهم.
وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أنه تم الإعداد إلى عملية نفسية نوعية بالتنسيق مع معهد صحافة الحرب والسلام من خلال انتشار مجموعة الشباب في محافظات بغداد والأنبار وبابل وواسط والنجف والطلب من المواطنين تحرير رسائل مباشرة إلى الموصل دون التدخل في كتابة الرسالة بحيث يأخذ المواطن كامل الحرية في التعبير عن رأيه.
وأشارت الخلية إلى أنه تم جمع الرسائل التي بلغت 4 ملايين رسالة من المحافظات العراقية حملت مشاعر وسلامات وأماني المواطنين الذين كتبوها إلى أبناء الموصل.
كان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن فجر يوم/الاثنين 17 أكتوبر/ انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالي العراق ومركزها مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر و”البيشمركة” الكردية التي تشارك بأربعة آلاف جندي، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولي.. ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة في عمليات “قادمون يانينوي” والتى قدرتها مصادر غربية بحوالي 60 ألف جندي، وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.
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