أشاد حسام البدري، مدرب الأهلي، بالفوز الساحق على حساب الألومنيوم، بستة أهداف نظيفة، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، قبل لقاء الزمالك بالدوري، الخميس المقبل.

وأكد البدري، في المؤتمر الصحفي، أنه منح الفرصة للعديد من اللاعبين، الذين لم يشاركوا بصفة مستمرة وراضٍ عن أدائهم خلال اللقاء.

وامتدح البدري، تألق مهاجمه عمرو جمال، في لقاء الألومنيوم، وعودته للتهديف بعد غياب.

وأشاد بالمخضرم عماد متعب، الذي سجل 3 أهداف “هاتريك”، مبديًا سعادته بعودته للتهديف من جديد، خاصة أن البعض كان يتحدث عن سبب غيابه، لكنه عندما شارك ظهر بمستوى طيب، وأثبت أنه في حالة فنية رائعة.

وأوضح أنه كان يتمنى منح الفرصة لمتعب، وغيره من البدلاء، خلال المرحلة الماضية، لكن ظروف المباريات، كانت وراء عدم إشراك بعض اللاعبين.