فاز نادى بوافيستا بثنائية نظيفة على مضيفه ناسيونال ماديرا، فى الجولة الـ15 بدورى الدرجة الأولى البرتغالى لكرة القدم.

شارك غزال فى المباراة منذ البداية وذلك قبل أن يترك أرضية بعد مرور 37 دقيقة فقط مع زمن المباراة، وافتتح أمين محمدوف التسجيل للفريق الضيف فى الدقيقة 11، وعزز ريناتو سانتوس النتيجة فى الدقيقة 32.

ورفع بوافيستا بهذا الفوز رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الـ9، فى حين توقف رصيد ماديرا الـ 15 فى الترتيب عند 11 نقطة، ويتصدر بنفيكا ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه بورتو.