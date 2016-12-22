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مصرع طاقم طائرة حربية ليبية جراء سقوطها بمنطقة الزويتنة
حطام طائة ـ سقوط طائرة

مصرع طاقم طائرة حربية ليبية جراء سقوطها بمنطقة الزويتنة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 10:45 ص

لقي طاقم طائرة حربية ليبية ، مكون من أثنين مصرعهما،اليوم الخميس جراء سقوط الطائرة بمنطقة الزويتنة بترهونة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية ، ومقرها القاهرة ، نقلا عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة ،محمد سعيد، تأكيده مصرع طاقم الطائرة وهم عقيد طيار ، وطيار تحت التدريب،لافتا أن طائرة تدريب من نوع «ميج 23» أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس وسقطت بمنطقة الزويتنة بمدينة ترهونة.

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