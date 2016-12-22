لقي طاقم طائرة حربية ليبية ، مكون من أثنين مصرعهما،اليوم الخميس جراء سقوط الطائرة بمنطقة الزويتنة بترهونة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية ، ومقرها القاهرة ، نقلا عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة ،محمد سعيد، تأكيده مصرع طاقم الطائرة وهم عقيد طيار ، وطيار تحت التدريب،لافتا أن طائرة تدريب من نوع «ميج 23» أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس وسقطت بمنطقة الزويتنة بمدينة ترهونة.