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الشهر المقبل.. موسكو توقع عقد المحطة النووية مع القاهرة
أول مفاعل نووي في العالم

الشهر المقبل.. موسكو توقع عقد المحطة النووية مع القاهرة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 10:56 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال مستشار وكالة الفضاء الروسية، حسين الشافعي، إنّه من المتوقع توقيع عقد المحطة النووية بالضبعة مع روسيا خلال النصف الأول من شهر يناير 2017، بعد أنْ كان مقررًا نهاية ديسمبر الجاري، في احتفال رسمي كبير لهذا الانجاز، وذلك لدى عودة الوفد الروسي عقب إجازات أعياد الكريسماس، للبدء في توقيع العقد.

وأشار الشافعي، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، إلى أن الخبراء الروس لا زالوا يعملون في موقع المشروع بمنطقة الضبعة، لرصد الأحوال البيئية في الضبعة، المزمع إنشاء المفاعلات النووية عليها.

وأكد مستشار وكالة الفضاء الروسية، أنّه تم الاتفاق على محتوى المحطة الفني، وإنجاز مشروعات العقود بالكامل، منوهًا إلى أنّه يجري التفاوض بشأن الربط بين توقيع العقد مع عودة السياحة الروسية إلى مصر.

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