طارق فهمي: لا توجد ضغوط دولية على مصرالخميس، 22 ديسمبر 2016 10:19 ص
علق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور، طارق فهمي، على قرار مجلس الأمن بتأجيل التصويت على مشروع قرار لوقف المستوطنات الإسرائيلية بطلب من مِصر، قائلاً: “قرار التأجيل جاء لمزيد من التشاور بين أعضاء المجموعة العربية”.
وقال فهمي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن المجموعة العربية فضّلت المزيد من التشاور بين أعضائها، متابعًا أن الخلاف ليس على بعض نصوص القرار، وإنما في بعض الصياغات الخاصة بالمهام والأنشطة التي سيتم حلها قريبًا.
وأكد فهمي أنه: “لا توجد أي ضغوط دولية على الجانب المصري في مجلس الأمن، والدليل على ذلك إنّ مصر حريصة على إعادة تقديم الملف الفلسطيني للواجهة الدولية مرة أخرى، وتسليط الأضواء عليه”.
وأوضح فهمي أن مصر تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، وأجلت القرار للتشاور عربيًا، متابعًا أن موقف الإدارة الأمريكية من هذا القرار كان سيتجه نحو الامتناع عن التصويت.
وأشار فهمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقود حملة دبلوماسية للدخول في مجلس الأمن خلال عام 2018، لافتًا إلى أن مشروع القرار المصري الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن، سبب حالة فزع في إسرائيل.
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT
-
الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل - محيط
صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة كوم الملح - حى غرب بالإسكندرية خلال أبريل 2017…Thu, 22 Dec 2016 17:46:47 GMT
-
كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها - محيط
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى…Thu, 22 Dec 2016 08:47:56 GMT
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة الدولة للعامين القادمين - محيط
صادق الكنيست الإسرائيلي البرلمان بالقراءة النهائية، اليوم الخميس، على موازنة الدولة للعامين 2017-2018 بعد نقاشات مطولة. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح ...Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
بالفيديو..مظاهرات تونسية ضد إسرائيل للتنديد باغتيال "زواري"
شهدت العديد من المدن التونسية اليوم تظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل، المتهمة بجريمة اغتيال مهندس الطيران التونسي “محمد زواري-49 عاما” الناشط في حركة حماس ...Wed, 21 Dec 2016 10:56:32 GMT
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميني باص» أعلى المحور
لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب مينى باص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى الى توقف أمام المتجه من الجيزة، وفى طريقه إلى أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى ...Wed, 21 Dec 2016 08:21:50 GMT
-
معلول يقترب من النهاية بالأهلي.. وأنطوي أول الراحلين
زاد موقف على معلول، لاعب الأهلى غموضاً داخل الفريق، حيث يدرس الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بالتنسيق مع إدارة النادى بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ...Wed, 21 Dec 2016 08:07:37 GMT